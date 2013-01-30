В Запорожье столкнулись две маршрутки: пострадали 5 человек

Как рассказал УНИАН глава независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, авария произошла сегодня около 6-30 утра на территории Шевченковского района Запорожья.

По его словам, «на перекрестке улиц Семафорная и Украинская в Шевченковском районе Запорожья столкнулись двигавшиеся в попутном направлении маршрутные микроавтобусы. Выехавшими на место происшествия сотрудниками «скорой» в 5-ю горбольницу Запорожья с травмами различной степени тяжести доставлены 3 пассажира, еще 2 пострадавшим медпомощь оказана на месте происшествия 6 от госпитализации они отказались».

В ГАИ Запорожского горотдела милиции УНИАН информацию о ДТП с участием 2 маршруток подтвердили.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.