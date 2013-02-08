Украинский митрополит передал Путину Луцкое Евангелие (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, уникальную книгу митрополит Нифонт вручил для передачи президенту РФ представителю библиотеки Администрации Президента РФ Натальи Гавриленко в Российской государственной библиотеке.

«Волынская епархия получила в 2004 году часть средств на финансирование сооружения кафедрального собора Всех Святых в Луцке. Благодарю за оказанную финансовую помощь и прошу в знак признательности принять Луцкое Евангелие», - говорится в письме от имени митрополита Нифонта.

Еще два экземпляра книги переданы в Российскую государственную библиотеку.

Кроме того, накануне презентация Луцкого Евангелия прошла в духовных учебных заведениях Москвы. По словам руководителя пресс-службы Волынской епархии Валентина Марчука, в дальнейшем готовится ознакомление с уникальным изданием и европейской общественности. Так, в марте запланировано мероприятие в Италии (Флоренция, Рим, Бари, Венеции), а затем и других странах.

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Луцкое Евангелие считается одним из древнейших богослужебных книг - оно почти на два века старше Пересопницкого Евангелия, на котором принимает присягу Президент Украины. Оно относится к памятникам галицко-волынской книгописной школы. Его уникальность – в колорите церковнославянского и украинского языка середины XIV в., а также в оригинальности: семь заставок и почти 400 рисованных заглавных букв – инициалов.

Оригинал Луцкого Евангелия находится в Российской государственной библиотеке.

Копия изготовлена на бумаге, имитирующей пергамент, мастерски воссоздана оправа. Страницы переданы в оригинальном виде, цвете и без ретуширования.

Презентация факсимильного издания Луцкого Евангелия состоялась в Киеве 21 октября 2011 года.