Чемпион мира по боям без правил задержан за похищение человека в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

В ОСО напомнили обстоятельства дела: летом прошлого года В Оболонском районе столицы неизвестные похитили местного жителя. Группа мужчин, представившись сотрудниками одной из силовых структур и предъявив соответствующие документы, предложила потерпевшему проехать в центральный офис. Якобы он обвиняется в убийстве, нужно немедленно выяснить все обстоятельства.

Мужчина воспринял это как недоразумение, поскольку он имел честный бизнес, был законопослушным гражданином, и согласился проехать с представителями закона, чтобы разобраться в недоразумении.

Однако мужчину вывезли за пределы Киева. Его запугивали, угрожали оружием и сильно избили. Похитители начали требовать у мужчины большую сумму денег за освобождение. Потом переместили его из салона автомобиля в багажник, и продолжили движение.

По пути в Ровно машина на одном участке снизила скорость, потерпевший догадался, что они въехали в какой-то населенный пункт. Он открыл изнутри багажник и прямо на ходу вывалился на проезжую часть. Люди, которые стояли на автобусной остановке, бросились к нему, а похитители развернулись и на огромной скорости поехали назад.

Мужчина написал заявление в милицию.

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Все члены организованной преступной группы Оболонским РУ ГУМВД Украины были объявлены в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины – «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Один из разыскиваемых – житель Литвы. Было выяснено, что похититель – троекратный чемпион мира по боям без правил. Именно он избивал бизнесмена. Неоднократно попадал в поле зрения полиции Европы (Латвия, Литва), даже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких и тяжких преступлений. На его счете – разбойные нападения и несколько похищений людей. В частности, в Литве и на территории нашего государства.

В результате успешно проведенной спецоперации украинские милиционеры вместе с правоохранителями Литвы в январе текущего года вышли на след разыскиваемого злоумышленника. Полицией Литвы похититель людей был арестован.

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины в ближайшее время он будет привлечен к уголовной ответственности за преступление, которое он совершил на территории нашего государства – похищение бизнесмена в Киеве.

Как сообщается на сайте ГУ МВД в г. Киеве, одного из похитителей задержали в начале сентября. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник ранее трижды побывал в местах лишения свободы - за изнасилование, побег из-под стражи и незаконные операции с оружием. Личность второго также была установлена, и в ноябре он был задержан. Этот мужчина также находился в конфликте с законом, и в прошлом отсидел за подделку документов. Оба в настоящее время содержатся в следственном изоляторе.