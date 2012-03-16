Милиционеры увезли предпринимателя в багажнике и заставили подписать долговые расписки

Прокуратура Новой Каховки Херсонской области возбудила уголовное дело по факту похищения милиционерами местного предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, уголовное дело возбуждено по факту превышения власти с применением насилия и незаконного лишения свободы частного предпринимателя, совершенного работниками милиции.

Следствием установлено, что работники подразделения Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Беляевского райотдела ГУ УМВС Украины в Одесской области прибыли в Новую Каховку, захватили предпринимателя и вывезли в багажнике автомобиля в Одесскую область.

Пострадавшего незаконно удерживали два дня, заставив его написать расписки о признании долговых обязательств в интересах двух местных жителей.