Власть обжалует решение Евросуда о восстановлении судьи Волкова

Об этом УНИАН сообщил Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий.

По его словам, для подачи жалобы украинская сторона имеет 3 месяца с момента объявления ЕСПЧ этого решения.

В свою очередь источники в Высшем административном суде Украины отметили, что в случае, если решение ЕСПЧ вступит в силу, суд рассмотрит представление об исполнении решения Европейского суда, открыв соответствующее производство.

Как сообщал УНИАН, 9 января Европейский суд по правам человека обязал Украину воссановить А.Волкова в должности судьи Верховного суда Украины.

“(Суд – УНИАН) решил, что Украина должна обеспечить восстановление заявителя в должности судьи Верховного суда как можно скорее”, - написано в пункте 9 решения Евросуда по правам человека.

Своим решениям Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека (право на честное производство), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).

Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна уплатить А.Волкову 6 тыс. евро компенсации морального ущерба и 12 тыс. евро – компенсации расходов.

А.Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года, а с марта 2007 года – возглавлял Военную палату Верховного суда. В декабре 2007 года он был избран членом Высшего совета юстиции, однако так и не начал работать в этой должности из-за отказа председателя парламентского комитета по вопросам судопроизводства предоставить ему возможность принять присягу.

В декабре 2008 и марте 2009 года два члена Высшего совета юстиции пришли к выводу, что А.Волков пересматривал решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины на основании представления Высшего совета юстиции и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства одобрила решение об освобождении А.Волкова от должности судьи Верховного суда Украины за нарушение присяги.

В своем решении Евросуд по правам человека установил, в частности, нарушение статьи 6 Конвенции в связи с тем, что часть депутатов парламента Украины голосовала за других, отсутствующих на момент голосования в зале парламента.