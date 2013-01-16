Власть обжалует решение Евросуда о восстановлении судьи Волкова

15:18, 16 января 2013
Политика
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Украина намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека о восстановлении Александра Волкова в должности судьи Верховного суда Украины.

Назар Кульчицький

Об этом УНИАН сообщил Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий.
По его словам, для подачи жалобы украинская сторона имеет 3 месяца с момента объявления ЕСПЧ этого решения.

В свою очередь источники в Высшем административном суде Украины отметили, что в случае, если решение ЕСПЧ вступит в силу, суд рассмотрит представление об исполнении решения Европейского суда, открыв соответствующее производство.

Как сообщал УНИАН, 9 января Европейский суд по правам человека обязал Украину воссановить А.Волкова в должности судьи Верховного суда Украины.

“(Суд – УНИАН) решил, что Украина должна обеспечить восстановление заявителя в должности судьи Верховного суда как можно скорее”, - написано в пункте 9 решения Евросуда по правам человека.

Своим решениям Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека (право на честное производство), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).

Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна уплатить А.Волкову 6 тыс. евро компенсации морального ущерба и 12 тыс. евро – компенсации расходов.

А.Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года, а с марта 2007 года – возглавлял Военную палату Верховного суда. В декабре 2007 года он был избран членом Высшего совета юстиции, однако так и не начал работать в этой должности из-за отказа председателя парламентского комитета по вопросам судопроизводства предоставить ему возможность принять присягу.

В декабре 2008 и марте 2009 года два члена Высшего совета юстиции пришли к выводу, что А.Волков пересматривал решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины на основании представления Высшего совета юстиции и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства одобрила решение об освобождении А.Волкова от должности судьи Верховного суда Украины за нарушение присяги.

В своем решении Евросуд по правам человека установил, в частности, нарушение статьи 6 Конвенции в связи с тем, что часть депутатов парламента Украины голосовала за других, отсутствующих на момент голосования в зале парламента.

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