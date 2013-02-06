ЗАЗ возобновляет сборку автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, «после месяца работы в дежурном режиме Запорожский автомобилестроительный завод возобновил производство автомобилей».

Согласно сообщению, первую партию готовых автомобилей 2013 года планируется сдать в начале второй декады февраля.

На сегодняшний день на заводе, по данным пресс-службы, уже работают заготовительный участок прессового цеха, арматурное производство и цех пластмассовых изделий, на заполнение потока и выход на производственный темп работает цех сварки. Сегодня, 6 февраля, начал работу цех окраски, конвейер цеха сборки начнет работу 8 февраля.

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«В производстве в данный момент находятся автомобили Sens, Lanos, Vida, Forza для внутреннего рынка, модель Chery А13 для экспорта в РФ и машинокомплекты для крупноузловой сборки автомобилей Chance для рынка Казахстана», - сообщили в пресс-службе, отметив, что пока ПАО «ЗАЗ» работает в одну смену.

План производства на 1 квартал составляет 4 000 автомобилей.

В 2013 году ПАО «ЗАЗ» планирует произвести около 30 тысяч автомобилей.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей на ПАО «ЗАЗ» было полностью приостановлено более месяца назад. В качестве причины остановки производства, представители предприятия называли изменение законодательства в РФ - введение Россией с 1 сентября 2012 года утилизационного сбора.

В 2011 году «ЗАЗ» увеличил выпуск автомобилей на 33,9% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех регионах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.