Аутсайдеры выборов расскажут о своих успехах в суде

17:06, 16 апреля 2006
Политика
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14-00 -  Состоится пресс-конференция представителей политических сил, требующих пересчета голосов на выборах к Верховную Раду и местные советы.  

В пресс-конференции примут участие: от партии «Вече» Инна Богословска, от блока Литвина Олег Зарубинский, от блока НДП Людмила Супрун, от блока Юрия Кармазина Юрий Кармазин, от партии «Новая сила» Юрий Збитнев .

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