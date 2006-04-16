Аутсайдеры выборов расскажут о своих успехах в суде

14-00 - Состоится пресс-конференция представителей политических сил, требующих пересчета голосов на выборах к Верховную Раду и местные советы.

В пресс-конференции примут участие: от партии «Вече» Инна Богословска, от блока Литвина Олег Зарубинский, от блока НДП Людмила Супрун, от блока Юрия Кармазина Юрий Кармазин, от партии «Новая сила» Юрий Збитнев .