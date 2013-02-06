Эксперты: Рецессия в Украине продлится минимум до июля

Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "КИНТО".

Как отмечают аналитики компании, экономика в этом году будет лишена дополнительных стимулов, в частности, государственного финансирования инфраструктурных проектов (как к ЕВРО-2012) и предвыборных официальных и неофициальных расходов партий и депутатов. Инвестиционная деятельность и в дальнейшем будет оставаться подавленной по причине падения доходов компаний, ухудшения инвестиционного климата, фискального давления и замороженного кредитования.

В то же время, по мнению аналитиков, рецессия 2012-13 гг. будет мягче, чем кризис 2008-09 гг., когда реальный ВВП упал на 19% с пика, инвестиции - на 55%, а экспорт - на 34%. "Тогда предпосылками обвала экономики стали многолетняя кредитная экспансия, пузырь на рынке недвижимости и деструктивный для финансового рынка и экспорта внешний шок", - отмечается в отчете. Сейчас, по мнению аналитиков "КИНТО", экономика не имеет таких дисбалансов, хотя существуют другие риски, которые могут привести к более глубокому падению - внутренние макроэкономические шоки, вроде резкого повышения тарифов на ЖКХ, девальвации гривни, которые способны серьезно повредить потребительскому спросу и инвестициям.

По оценке аналитиков "КИНТО", падение экономики Украины при реализации пессимистического сценария может достичь 4% и более.

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В то же время, по мнению аналитиков, первый взгляд в 2014 г. указывает на возможность некоторого оживления экономики (ВВП +2%). Причинами восстановления активности могут стать предвыборное стимулирование потребительского спроса и, возможно, улучшение конъюнктуры на экспортных рынках. Однако, как отмечается в отчете, "путь к этому будет сложный и переполненный рисков. Следует также понимать, что без структурных изменений достичь устойчивых высоких темпов роста экономики будет невозможно".

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.