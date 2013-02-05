Эксперты предлагают застраховаться от неудачного строительства

Об этом, сообщили УНИАН в пресс-службе жилкомплекса «Park Stone» в Киеве.

По словам начальника отдела продаж ЖК «Park Stone» Дмитрия Шости, отдельные страховые компании уже начали обращаться к столичным застройщикам с предложением продавать такого рода услугу будущим покупателям жилья.

Он отметил, что такой страховой продукт предполагает два вида страховых рисков и страхового покрытия. Первый предполагает задержку ввода в эксплуатацию до 6-8 месяцев в зависимости от условий договора. «Фактически, строительство продолжается, но сроки въезда хозяев в новые квартиры затягиваются. То есть они продолжают жить на съемных квартирах, неся непредвиденные затраты. Страховая компания в таком случае покрывает эти расходы», - отметил Д.Шостя.

Второй риск, который покрывает страховка, это полная заморозка строительного проекта или задержка ввода в эксплуатацию на срок более 8-9 месяцев. «В этой ситуации страховая компания обещает полностью вернуть инвестору вложенные в строительство средства. Однако при этом права на квартиру переходят страховщику, который рано или поздно вернет себе эти деньги после достройки дома», - сказал эксперт.

По словам Д.Шости, стоимость такого полиса варьируется в пределах 2-4% страховой суммы (это может быть либо рыночная стоимость квартиры, либо другая сумма, которую покупатель захочет получить на руки в случае незавершения строительства дома). «Появление таких программ - это неплохой сигнал для инвесторов. В случае непредвиденных обстоятельств с застройщиком у покупателя появляется альтернативный суду механизм защиты своих интересов. Застройщики, которые будут предлагать такие страховые продукты своим клиентам, получат конкурентное преимущество на рынке», - считает начальник отдела жилкомплекса «Park Stone».

При этом эксперт отметил, что услуга страхования финансовых рисков инвесторов жилой недвижимости используется на российском страховом рынке.