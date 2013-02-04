В Минздраве представили программу реформирования медицинской отрасли

Об основных аспектах работы Министерства здравоохранения глава ведомства рассказала во время пресс-конференции в Кабмине, сообщает LB.ua.

"Реализация государственной политики в сфере здравоохранения началась в 2010 году. И, безусловно, приоритетом общегосударственной национальной программы "Обеспеченное общество - конкурентоспособная экономика - эффективное государство" является здравоохранение", - отметила Богатырева.

По словам министра, в программе реформирования здравоохранения за основу взята система президентских реформ и принципы европейской стратегии политики в сфере здравоохранения "Здоровье-2020".

"На базе этих двух проектов была разработана - в форме законопроекта - национальная украинская программа "Здоровье-2020. Украинское измерение", - отметила глава ведомства, добавив, что на сегодняшний день этот законопроект находится на завершающей стадии доработки в разных министерствах и ведомствах.

"На сегодняшний день нужно коренным образом модернизировать систему здравоохранения", - отметила Богатырева, назвав приоритетные проблемы, решением которых занимается Минздрав.

"Во-первых, структурные перекосы в системе медицинских учреждений привели к тому, что система первичной медико-санитарной помощи оказалась в неудовлетворительном состоянии. Когда мы посмотрели состояние и обеспеченность этого звена, то это было, безусловно, тем направлением, в котором нужно работать", - акцентировала министр.

"Вторая проблема - это лозунг "Профилактика и здоровый образ жизни". Мы столкнулись с тем тем, что люди, обращаясь за первичной медико-санитарной помощью, не всегда могут получить квалифицированную помощь", - подчеркнула Богатырева, отметив, что квалифицированные медицинские кадры нужно выращивать в Украине.

Также, по словам главы Минздрава, многие люди не идут к врачу, а рассчитывают, что с развитием фармацевтического рынка могут получить совет по телевидению. "Мы пришли к тому, что процент самолечения достиг 70 %", - отметила она и добавила, - с 20 млрд грн, на которые сегодня покупаются медпрепараты, только 4 млрд грн тратятся на те болезни, которые формируют класс основных 20 болезней в перечне заболеваний украинцев".

Третьей проблемой Богатырева назвала хронический дефицит денег: "Советская власть обеспечивала финансирование медицины по остаточному принципу. Не скажу, что этот принцип на сегодня новый, но дефицит денег ведет к тому, что мы не можем быстро оснастить больницы всем необходимым, повысить социальный статус и соцзащиту медика". Среди существующих проблем глава Минздрава назвала и вопрос правильного распределения средств.