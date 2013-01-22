На Тернопольщине полтысячи людей растянули 777-метровую сине-желтую ленту

Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор акции, сопредседатель районных организаций «Просвиты» и Молодежного националистического конгресса Василий Мудло, ленту держали около 550 человек.

«Сначала мы планировали по случаю Дня объединения организовать живую цепь, но потом у меня возникла идея, чтобы каждый участник цепи имел сине-желтую ленту. А впоследствии мы решили как символ единения использовать длиную ленту. Заказали в Киеве отдельно синие и желтые ленты, потом активистки нашей организации на машинке несколько дней сшивали их вместе», – рассказал В.Мудло.

Провели акцию сегодня после обеда на центральной улице Зборова.

После завершения мероприятия ленту разрезали на части и раздали на память всем участникам, а также желающим жителям города.

Наиболее активных участников мероприятия отметили грамотами и сувенирами во время концерта в районном доме культуры.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе по случаю Дня Соборности и Свободы Украины около 100 молодых людей своими телами выложили герб и контуры карты Украины на набережной Тернопольского пруда.

Справка УНИАН. Акт соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (Акт Злуки) был провозглашен на Софийской площади в Киеве 22 января 1919 года. Официально в Украине День Соборности отмечался с 1999 года.

30 декабря 2011 года Президент Виктор Янукович своим указом установил, что 22 января государство будет отмечать День Соборности и Свободы Украины, объединив традиционный День Соборности и День Свободы, который с 2005 года отмечался 22 ноября, в день начала Помаранчевой революции.