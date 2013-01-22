В Одессе общественную активистку жестоко избили под дверью квартиры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», злоумышленник напал на женщину на лестничной площадке у входа в ее квартиру.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, есть подозрение на перелом руки, на теле следы от многочисленных ударов.

По информации «Свободы», факт нападения на О.Костенко подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Одесской области. По факту избиения начато уголовное производство, проводятся первоочередные следственные действия.

Одесская областная организация ВО «Свобода» считает это преступление попыткой расправы над общественной активисткой, которая активно и принципиально защищает права предпринимателей. «Свобода» призывает милицию провести объективное расследование и наказать злоумышленника, напавшего на О.Костенко.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2012 года в Одессе сторонники ВО «Свобода» пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета.

Участники штурма сломали входную дверь в горсовет.

Акция протеста перед зданием мэрии была организована ВО «Свобода» против переименовывания улицы города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

В ходе столкновений у здания Одесского городского совета сотрудники милиции задержали несколько протестующих.