В луцкой гостинице нашли двух застреленных иностранцев

Как сообщили сегодня УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области 18 января. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство областного управления и горотдела милиции.

Пострадавшие – 68-летний мужчина и 16-летняя девушка – иностранцы. У обоих обнаружены сквозные огнестрельные ранения в головы. На месте происшествия также найден пистолет иностранного производства калибра 10,4 мм.

Как сообщают источники Волынской правды, по неофициальной версии уголовная трагедия могла развиваться слующим образом: мужчина убил из пистолета девушку, а потом застрелился сам.

Правоохранители открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводится досудебное расследование.