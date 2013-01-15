В Мексике идентифицируют труп, найденный в машине, арендованной украинцем

По информации Посольства Украины в Мексике, местными компетентными органами осуществляется работа по идентификации тела погибшего, которое было найдено в штате Юкатан 7 января внутри автомобиля, арендованного накануне гражданином Украины Александром Батичко.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, осуществляются мероприятия по установлению места нахождения жены А.Батичко – Марины Бураковой, которая находилась вместе с ним в Мексике.

Посольством поддерживается связь с родственниками указанных граждан, оказывается активное содействие мексиканской стороне в проведении расследования указанного дела.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.

Как сообщал УНИАН, украинский турист был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за крупной суммы наличности. По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего А.Батичко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль напрокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличностью, а в его сумке служащие фирмы видели крупную сумму денег.

А.Батичко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.

Полиция выясняет обстоятельства гибели гражданина Украины. Одна из основных версий - нападение с целью ограбления, поскольку крупная сумма денег убитого исчезла.