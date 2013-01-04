Российский наркобарон-миллионер будет сидеть в одесском СИЗО
17:20, 04 января 2013Общество
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Правоохранители ждут поступления запроса от компетентных органов РФ.
Наркобарон из России будет сидеть в Одессе
Малиновский суд Одессы постановил поместить в СИЗО наркоторговца по кличке «Сокол», сообщает Сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
3 января к преступнику применили временный арест сроком до 40 суток в соответствии с требованиями ст. 583 УПК Украины до поступления запроса компетентных органов РФ о его выдаче.
На основании этого постановления суда правонарушитель помещен в Одесский следственный изолятор. Правоохранителями проверяется причастность арестованного к совершению преступлений на территории Украины.
Как сообщал УНИАН, в Одессе поймали российского наркобарона-миллионера.
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