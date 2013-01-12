В Ривненской области 23-летний пьяный хулиган «заминировал» сельскую школу

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как говорится в сообщении, вчера, 11 января, в городе Ривне в милицию по спецлинии “102” позвонил неизвестный и сообщил, что в селе Обаров Ривненского района в помещении общеобразовательной школы заложена взрывчатка.

Во время обследования здания эвакуация не проводилась. Взрывоопасные предметы правоохранители не обнаружили.

Установлено, что это безосновательное сообщение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, сделал 23-летний безработный местный житель.