В Ривненской области 23-летний пьяный хулиган «заминировал» сельскую школу
12:54, 12 января 2013Общество
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В Ровенской области 23-летний хулиган сообщил, что в селе Обара Ровенского района в помещении общеобразовательной школы заложена взрывчатка.
23-летний безработный местный житель "заминировал" сельскую школу
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
В частности, как говорится в сообщении, вчера, 11 января, в городе Ривне в милицию по спецлинии “102” позвонил неизвестный и сообщил, что в селе Обаров Ривненского района в помещении общеобразовательной школы заложена взрывчатка.
Во время обследования здания эвакуация не проводилась. Взрывоопасные предметы правоохранители не обнаружили.
Установлено, что это безосновательное сообщение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, сделал 23-летний безработный местный житель.
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