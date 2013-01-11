«АэроСвит» создает антикризисный штаб

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, в состав штаба введены представители всех ключевых подразделений компании по обеспечению выполнения рейсов и обслуживания пассажиров.

Антикризисный штаб, кроме полетов, предусмотренных временным расписанием, также организует дополнительные рейсы для доставки пассажиров компании.

В ближайшее время будет разработана и реализована оперативная процедура возвращения средств за неиспользованные билеты, которой пассажиры отмененных рейсов смогут воспользоваться в режиме онлайн на сайте авиакомпании.

С сегодняшнего дня эта процедура уже работает в тестовом режиме.

Через активизацию соответствующей ссылки на главной странице сайта пассажир получит доступ к "Форме возвращения средств". Ему будет предложено внести в форму стандартные данные (фамилия, имя, отчество, номер билета, контактная информация, необходимый комментарий) и оформить запрос на возвращение средств. Подобная процедура будет доступна и на странице авиакомпании в социальной сети Facebook.

Информация об оперативных изменениях в расписании полетов и о дополнительных авиарейсах будет постоянно обновляться на сайте www.aerosvit.com и на странице "АэроСвита" в Facebook.