Милиция говорит, что Львовское СИЗО так никто и не подорвал

Об этом сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области Светлана Добровольская.

„Был осуществлен осмотр всех помещений в Львовском СИЗО, а также на прилегающей территории. Ни одного взрывного устройства выявлено не было. С момента поступления сообщения о заминировании и возможном нападении на конвой и до 17.00 работники милиции осуществляли наблюдение за конвойными автомобилями, однако никаких эксцессов также не было зафиксировано”, - сообщила Светлана Добровольская.

Злоумышленника, который, как установили правоохранители, сделал сообщение из таксофона, установленного на улице Владимира Великого во Львове, разыскивает милиция. Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления личности анонима.

Как сообщал УНИАН, Сегодня, 11 января, в 9.00, неизвестный мужчина позвонил по телефону в ГУ МВД Украины в Львовской области и сообщил о том, что здание Львовского следственного изолятора заминировано и с 9.00 до 15.00 возможно нападение на конвой во время этапирования заключенных и подсудимых. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники. В связи с сообщением о возможном нападении на конвой милиция усилила меры безопасности возле помещения СИЗО.

В Львовском СИЗО на сегодняшний день находится около 1500 человек.

Справка УНИАН. В 2012 году в Львовской области было зафиксировано 17 случаев сообщения о заминировании, ни одно сообщение не подтвердилось. По 13 таким случаям возбуждены уголовные дела.