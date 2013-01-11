Во Львовском СИЗО ищут взрывчатку и ждут нападения на конвой

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, сегодня, 11 января, в 9.00, неизвестный мужчина позвонил по телефону в ГУ МВД Украины во Львовской области и сообщил о том, что здание Львовского следственного изолятора на улице Городоцкий, 20 во Львове заминировано и возможно нападение на конвой во время этапирования заключенных и подсудимых.

„Аноним сообщил, что он случайно получил информацию о том, что 11 декабря с 9.00 до 15.00 возможно нападение на конвой во время этапирования заключенных и подсудимых из здания Львовского СИЗО, а также то, что здание следственного изолятора заминировано. По словам анонима, он решил предупредить правоохранительные органы о заминировании здания и возможном нападении на конвой”, - сообщила С.Добровольская.

Она также уточнила, что мужчина никакой другой информации работникам милиции не сообщил.

На место события выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, оперативно начат комплекс мероприятий по обследованию территории СИЗО с целью выявления возможной взрывчатки.

В связи с сообщением о возможном нападении на конвой, милиция усилила меры безопасности возле здания СИЗО.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив, сказал, что после поступления информации от работников милиции о возможном заминировании и нападении на конвой „СИЗО продолжает работать в обычном режиме, а усиленные меры безопасности обеспечивают работники милиции”.

„Сегодня должны были этапировать большое количество заключенных и подсудимых в суды на проведение следственных действий. Во Львовском СИЗО ежедневно значительное движение. Сегодня работаем в обычном режиме, в т.ч. возят подсудимых на судебные заседания”, - сообщил М.Демкив.

Во Львовском СИЗО на сегодняшний день находится около 1500 человек.