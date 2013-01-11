Заключенным разрешат пользоваться мобильными телефонами

Об этом сообщает официальный сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.

Соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины приняты Кабнином и направлены в Верховную Раду.

На пользование телефонами вводятся ограничения телефон должен быть зарегистрирован, и каждый заключенный имеет право иметь только один мобильный телефон.

"Одним из основных изменений в данном законопроекте является предоставление права осужденным, отбывающим наказание в исправительных центрах, исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания и участках социальной реабилитации пользоваться мобильными телефонами", - отмечается в сообщении.

Во время пребывания осужденных в кратковременных выездах за пределами исправительных центров невозможно контролировать использование ими средств мобильной связи, поэтому действующие запреты являются нелогичными, сообщают в службе.

Однако, для таких осужденных будет существовать несколько ограничений относительно пользования мобильными телефонами.

"Во-первых, мобильные телефоны, которые осужденные будут иметь возможность хранить при себе, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в дежурной части учреждения в специальном журнале. Во-вторых, каждый осужденный может хранить при себе лишь один мобильный телефон", - говорится в сообщении.