Кинокритики США назвали лучшие фильмы года

Как сообщает РИА Новости, сорокалетний актер, сценарист и режиссер был ранее удостоен премии "Оскар" за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг", а его первая полнометражная лента "Прощай, детка, прощай", снятая в 2007 году, сделала его заметной персоной в мире кино.

Призы за лучшие актерские работы достались Джессике Честейн, сыгравшей сотрудницу ЦРУ в драме Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (Zero Dark Thirty), и Дэниелю Дэй-Льюису за роль 16-го президента США в исторической ленте Стивена Спилберга "Линкольн". Лучший актерский состав года — Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс и Роберт де Ниро — сыграл в драмо-комедии "Мой парень — псих" (Silver Linings Playbook) Дэвида Расселла.

Ассоциация кинокритиков, крупнейший профессиональный союз, объединяющий около 200 мастеров этого цеха, во многом считается барометром настроений членов Академии киноискусств США, которая 24 февраля вручит статуэтки "Оскар" за выдающиеся работы года.