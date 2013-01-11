"АэроСвит" сократит часть штата

Как говорится в сообщении авиакомпании, переданном УНИАН, программа реструктуризации предусматривает значительное сокращение операционных затрат "АэроСвита" и его постепенный выход из зоны убыточности.

«Часть операций будет передана на аутсорсинг, будет пересмотрена маршрутная сеть, вследствие чего изменится структура авиакомпании. Кроме этого, произойдет ее реорганизация и сокращение штата», - говорится в сообщении компании.

В «АэроСвите» отмечают, что «с учетом запланированного сокращения персонала, некоторые сотрудники авиакомпании, в соответствии с национальным трудовым законодательством, заранее, еще в декабре (2012 года — УНИАН), получили предупреждение об увольнении». «В процессе реорганизации администрация "АэроСвита" предпринимает весь комплекс мер согласно трудовому законодательству. Процедура, предусмотренная соответствующими нормативно-правовыми актами, соблюдена», - подчеркивается в сообщении «АэроСвита».

По теме: Кабмин выделит бюджетные средства для возвращения пассажиров «АэроСвита»

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года после изменений в руководстве "АэроСвита" менеджменту было поручено подготовить программу реструктуризации деятельности авиакомпании. На сегодня эта программа уже утверждена наблюдательным советом компании и доработана с учетом рекомендаций членов набсовета.