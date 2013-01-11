Кабмин требует оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности

Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.

Как указано в постановлении №6, перечень функциональных узлов фискального блока дополнен «модулем безопасности, который в соответствии с технологией, разработанной Национальным банком, обеспечивает осуществление контроля отсутствия искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях для регистратора, который создает контрольную ленту в электронной форме».

Срок модернизации кассовых аппаратов постановлением не установлен.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала график обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам электронной отчетности с помощью кассовой техники. Семинары приурочены к введению с 1 января 2013 года электронной кассовой ленты регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных в ГНСУ. По мнению сотрудников налоговой, нововведение позволит свести на нет разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности. Завершить обучение планировалось 27 декабря 2012 года.

Несмотря на то, что требование использовать электронную кассовую ленту вводится с 1 января, предпринимателям дадут полгода на адаптацию нововведения. В течение 1-го полугодия 2013 года налоговики не будет накладывать штрафные санкции на пользователей кассовых аппаратов, не подающих отчетность в электронном виде. При этом все вопросы, которые будут возникать у предпринимателей, будут детально обсуждаться как во время тематических семинаров, так и в рамках консультаций в региональных органах ГНСУ (сейчас - Министерство доходов и сборов).