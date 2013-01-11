Госказначейство открывает новые счета

Они предназначены для зачисления платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов, Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» и приказа Министерства финансов «О бюджетной классификации и ее внедрении» (с изменениями и дополнениями).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

Информацию о реквизитах этих счетов налогоплательщикам необходимо получить в органах Государственной налоговой службы по месту нахождения на учете или на официальных веб-сайтах ГНС в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе в разделе «Бюджетные счета».

Напомним, что Указом Президента Украины №726/2012 от 24 декабря 2012 года образовано Министерство доходов и сборов Украины путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. На министерство возложена функция по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.