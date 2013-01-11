Россия просит выдать задержанного в Крыму налетчика

Как сообщил в четверг Следственный комитет РФ, М. Лимонова поймали в конце 2012 года на улице в Алуште.

Россия просит Украину экстрадировать налетчика. Со своей стороны пресс-служба крымского управления МВД сегодня сообщает, что задержанный является жителем Перми, ему 26 лет.

"Он вместе с шестью друзьями в июле 2011 года прибыли на двух автомашинах из Перми в поселок Усть-Черная, где умышленно нанесли тяжкие телесные повреждения с использованием травматического пистолета и фрагмента деревянной доски двоим местным жителям. Затем они вывезли потерпевших из поселка в багажнике автомобиля и оставили на обочине дороги. В начале августа 2011 один из потерпевших скончался в больнице", - говорится в сообщении.

После совершения преступления М.Лимонову удалось скрыться от следственных органов РФ. В феврале 2012 года его объявили в розыск.

М.Лимонов обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса России: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"; "хулиганство, совершенное группой лиц"; "нанесение побоев из хулиганских побуждений"; "незаконное лишение свободы двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".