За пассажирами, застрявшими в Тель-Авиве, отправлен специальный самолет

По информации Посольства Украины в Государстве Израиль, украинским дипломатическим учреждением, при содействии Почетного консула Украины в Хайфе Арона Майберга, была достигнута договоренность о направлении в города Тель-Авив авиалайнера «Международных авиалиний Украины» с большим количеством пассажирских мест (+50) для отправки в Украину также тех пассажиров, которые не вылетели из Тель-Авива в предыдущие дни из-за отмены рейсов авиакомпании «Аэросвит».

Как сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, вылет рейса PS778 по маршруту Тель-Авив - Киев запланировано на 06 час. 20 мин. 11 января с.г.