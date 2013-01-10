Азарова беспокоит сохранение национальной памяти

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В частности, во время встречи обсуждались вопросы по подготовке к празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, финансовой поддержки научного историко-филологического журнала «Киевская старина», а также обеспечение реальной защиты охраны исторических памятников.

«Все, что происходит с охраной исторических памятников - оно меня особенно волнует. Обеспечить реальную защиту охраны исторических памятников, не допустить их разрушения, наша святая обязанность», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр подчеркнул также о поддержке со стороны правительства сохранения культурного и исторического достояния нашего государства.

Он напомнил, что в последнее время правительство оказывает финансовую поддержку на восстановление и реконструкцию выдающихся архитектурных памятников, в частности культовых сооружений, среди которых и Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

Во время диалога было также отмечена важность донесения до граждан исторических фактов без искажений, на базе документальных материалов.

Н.Азаров отметил необходимость популяризации исторических знаний в СМИ, в том числе по телевидению.

Речь шла также об активизации научной деятельности Института национальной памяти.

Кроме того, собеседники высказались за целесообразность проведения Года истории в Украине.