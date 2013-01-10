Шахтеров, захвативших кабинет директора, поддержал всеукраинский стачком

Представители общественных организаций Харьковской области входящие во Всеукраинский стачечный комитет возмущены нарушением законных и Конституционных прав работников ОП «Шахты «Красный партизан» ООО ДТЭК «Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе стачкома.

«Мы официально заявляем, что поддерживаем выдвинутые шахтерами требования и в случаи их не выполнения, будем вынуждены поддержать горняков любыми не нарушающими Законы Украины методами», - говорится в сообщении пресс-службы стачкома. Сообщение подписал председатель Всеукраинского стачечного комитета по Харьковской области А. Абросимов.

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Как сообщал УНИАН, 10 января около 7 часов утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» ООО «ДТЭК «Свердловантрацит» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушения прав членов профсоюза.

Шахтеры также требуют вернуть работникам ООО ДТЭК «Свердловантрацит» законную тринадцатую зарплату и выплачивать ее по результатам года; признать рабочим временем работников ООО ДТЭК «Свердловантрацит» - время всего фактического ежедневного пребывания на работе в шахте (9 – 10,5 часа), включая ежедневно фиксируемое работодателем время; ввести тарифные ставки и служебные оклады из расчета установленного уровня минимальной заработной платы 1073 грн, увеличенной на коэффициент-3,234, увеличенной на коэффициент - 1,2 и дополнительно на 30% для работников, занятых на подземных работах, согласно требованиям статьи 3. Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда».

Руководство шахты «Красный партизан» расценило незаконное проникновение на предприятие представителей Независимого профсоюза города Свердловска как «хулиганскую выходку».

Справка УНИАН. Шахта «Красный партизан» входит в состав предприятия «ДТЭК Свердловантрацит» (Луганская обл).

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии. В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации.