Во Львовской области угарным газом отравились двое детей и двое взрослых

Во Львовской области от отравления угарным газом пострадали четыре человека, из них двое детей 1998 и 2000 г.р., которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера вечером в частном жилом доме в г. Буск. Причина отравления устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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