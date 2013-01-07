Во Львовской области угарным газом отравились двое детей и двое взрослых
11:48, 07 января 2013Общество
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Во Львовской области от отравления угарным газом пострадали четыре человека, из них двое детей 1998 и 2000 г.р., которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера вечером в частном жилом доме в г. Буск.
Причина отравления устанавливается.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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