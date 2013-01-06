Кременчугский НПЗ создаст собственную комиссию по проверке качества топлива

Об этом корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель председателя правления ПАО "Укртатнафта" Алексей Плакасов.

"Для расследования ситуации с арестованным топливом, на НПЗ будет создана комиссия, основной задачей которой станет объективная оценка производимых ПАО "Укртатнафта" нефтепродуктов. К работе комиссии мы бы также готовы привлечь представителей налоговой администрации, общества потребителей и журналистов. Второй задачей комиссии будет выявление недобросовестных партнеров, которые используют топливо, производимое Кременчугским НПЗ, - сообщил господин Плакасов. - В случае, если таковые будут выявлены - предприятие полностью разорвет с ними отношения."

Помимо этого принято решение приостановить на время работы комиссии поставки бензина и дизтоплива на отечественные нефтебазы и заправочные комплексы.

Алексей Плакасов также пояснил, что данное решение возникло в связи с действиями Государственной налоговой службы в Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черновицкой и ряде других областей, где ее представителями, под предлогом проверки качества топлива, были изъяты значительные запасы нефтепродуктов у компаний, работающих с Кременчугским НПЗ.

В то же время на предприятии не сомневаются, что их продукция соответствует всем международным стандартам. Поэтому Кременчугский НПЗ продолжит экспортные поставки топлива в полном обьеме, согласно своим обязательствам, поскольку никаких претензий от иностранных партнеров к качеству поставляемой продукции не поступало.

Заместитель председателя правления ПАО "Укртатнафта" по производству и капитальному строительству Сергей Кошелюк отметил, что на НПЗ уверены в качестве производимой продукции: "Для того, чтобы продукция соотетствовала требованиям рынка (в первую очередь, конечных потребителей), в течение последних трех лет была проведена серьезная модернизация производства и внутренних процессов. Эти мероприятия позволили кардинально улучшить качество производимого бензина и дизельного топлива - перейти от старого советского ГОСТа к производству топлива стандарта Евро-4 и вывести на рынок принципиально новое для Укранины дизелыное топливо арктического класса.

Данная модернизация производилась с участием ведущих мировых компаний - Shell, Criterion, Axens, BASF, UOP.

За это время в ремонты и капитальное строительство было вложено более 1 млрд грн и 1,3 млрд запланировано в качестве инвестиций на ближайшие три года.

С точки зрения технической оснащенности, ПАО "Укртатнафта" по международной сертификации комплексности, сложности процессов и глубине переработки в единицах индекса Нельсона оценивается в 6,7 балла, что является хорошим среднемировым показателем - выше среднероссийского и многих других стран."

Справка УНИАН: ПАО "Укртатнафта" - единственный работающий в Украине НПЗ, который производит бензин и дизельное топливо.

По итогам 2012 года, 20% потребленных в Украине нефтепродуктов были произведы на Кременчугском НПЗ, а в розничной сети эта цифра составляет 30%. Объем выпускаемой НПЗ продукции в 2012 году составил около 3% всего ВВП Украины.