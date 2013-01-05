На Тернопольщине вспыхнуло отделения переливания крови с 5-ю работниками
23:17, 05 января 2013Общество
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В Тернопольской области произошел пожар в районной больнице.
МЧСники эвакуировали 5 человек
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, пожар вспыхнул сегодня в Монастыриской центральной районной клинической больнице, в отделении переливания крови, расположенном в отделенном от основного корпуса одноэтажном здании.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 10 кв. м. Во время тушения пожара сотрудники МЧС из задымленных помещений эвакуировали 5 медицинских работников.
Причина возникновения пожара устанавливается. Погибших и травмированных не обнаружено.
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