Харьковчан на Рождество будут катать на праздничном трамвае

19:18, 05 января 2013
Общество
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В Харькове 7 января будет курсировать Рождественский трамвай.

Харьковом будет курсировать Рождественский трамвай

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, этот трамвай будет отъезжать от разворотного круга у Южного вокзала каждый час, начиная с 16.00. Последнее отправление - в 20.00.

Пассажиров ожидают специальный Рождественский проект «Это голос трамвая», коллективы «Strikha-project» (Киев), «Кривоструй», «FoxBay», детский хор «Мережко» под руководством Мирославы Семеновой и фолк-хор.

Также пассажиры Рождественского трамвая ознакомятся со специальной программой от Литмузея.

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