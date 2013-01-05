Харьковчан на Рождество будут катать на праздничном трамвае

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, этот трамвай будет отъезжать от разворотного круга у Южного вокзала каждый час, начиная с 16.00. Последнее отправление - в 20.00.

Пассажиров ожидают специальный Рождественский проект «Это голос трамвая», коллективы «Strikha-project» (Киев), «Кривоструй», «FoxBay», детский хор «Мережко» под руководством Мирославы Семеновой и фолк-хор.

Также пассажиры Рождественского трамвая ознакомятся со специальной программой от Литмузея.