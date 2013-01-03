В Харькове обворовали литераторов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, злоумышленники проникли в помещение по улице Чернышевского, где находится редакция журнала «Березіль» и издательство «Майдан», в ночь на 2 января.

Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в здание через двери и окна, которые они повредили. Воры вынесли два компьютера, принтер, сканер и другое имущество. Сумма убытков устанавливается.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Работники милиции проводят розыскные и следственные действия с целью установления лиц, причастных к преступлению.