В министерстве заявляют, что со всеми учителями рассчитались

Об этом сообщает официальный сайт Минобразования.

"В соответствии с помесячной росписью ассигнований государственного бюджета Украины за январь 2013 года учебным заведениям и учреждениям и организациям, подчиненным Минмолодежьспорта, осуществлено стопроцентное финансирование по социально защищенным статьям расходов в объеме 1 млрд 219 млн. 890,1 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 3 января премьер-министр Николай Азаров обязал министра социальной политики Наталию Королевскую проводить еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи.

Глава правительства отметил, что в конце прошлого года в отдельных регионах возникли задержки с выплатой заработной платы бюджетникам.

"Причем в большинстве областей - подчеркиваю, в большинстве областей - руководители органов местной власти, а это их личная ответственность, сумели мобилизовать ресурсы и самостоятельно решить проблему. Безответственность других руководителей пришлось компенсировать правительству. Из государственного бюджета было дополнительно выделено 3,3 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов всех уровней. На 1 января долгов, как мы и обещали, нет", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что требует от руководителей министерств и ведомств, региональных администраций с первых дней нового года взять эту ситуацию под особый контроль.

"Зарплаты, отпускные, больничные, социальная помощь и т. п. должны выплачиваться полностью и своевременно. Нужно организовать работу таким образом, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой теме. Требую также, чтобы Министерство социальной политики ввело еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи. И регулярно докладывало правительству о положении дел. В нашей повестке дня больше не должно быть вопроса долгов по зарплате", - подчеркнул Н.Азаров.