Спасатели объяснят, что делать, если человек провалился под лед

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы.

"Спасатели в очередной раз обращаются ко всем гражданам: будьте крайне осторожны во время пребывания на льду. Каждый рыбак должен иметь основные средства самостоятельного спасения и быть знаком с правилами поведения на льду. Просим вас ответственно относиться к собственной жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

В Госслужбе также сообщили, что сегодня Главное территориальное управление МЧС в Киевской области проводит рейдовую проверку соблюдения рыбаками правил поведения на льду на водоемах в Вышгородском районе.

Во время мероприятия спасатели ознакомят граждан с основами безопасного поведения, правилами оказания первой медицинской помощи, а также объяснят, что делать, если человек провалился под лед.