ОБСЕ сказала, что украинские выборы были непрозрачными и несбалансированно освещенными

В отчете указано на отсутствие равных условий при выборе и рекомендуется повысить прозрачность и беспристрастность избирательного процесса, пишет ВВС Украина.

В отчете от 3 января, опубликованном на сайте ОБСЕ, отмечается, что выборы ознаменовались злоупотреблением админресурсом, отсутствием прозрачности избирательной кампании и финансирования партий, а также отсутствием сбалансированного освещения в СМИ.

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В отчете также сказано, что невозможность главных оппозиционных лидеров, находящихся за решеткой, принять участие в выборах негативно сказалась на избирательном процессе, и противоречит обязательствам ОБСЕ.

В документе приведена еще целый ряд рекомендаций ОБСЕ, в частности, об упрощении процесса решения избирательных споров.