В Украине закрыли аптечные киоски

С 29 декабря 2012 утратили силу нормы законодательства, которые позволяли субъектам хозяйствования осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами через аптечные киоски, сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам.

Требование о закрытии аптечных киосков обосновано тем, что с точки зрения качества обслуживания населения лекарственными средствами указанные аптечные учреждения не обеспечивают должного уровня предоставления фармацевтических услуг.

В частности, в аптечном киоске допускалась отсутствие торгового зала, норматив площади аптечного киоска очень ограничен, условия хранения лекарственных средств постоянно нарушаются.

Прекращение существования аптечных киосков не будет иметь существенного влияния на возможность граждан воспользоваться услугами аптечных учреждений. Тенденция развития аптечной сети дает возможность утверждать, что предпочтение отдается созданию аптечных учреждений в форме аптек. На конец декабря 2012 года в Украине функционирует почти 14,8 тыс. аптек. На аналогичную дату 2005 года этот показатель составлял 9,4 тыс. аптек.

С 2005 года значительно уменьшился такой показатель, как нагрузка на одно аптечное учреждение. По расчетам, которые исключают аптечные киоски, по состоянию на конец декабря 2012 одно аптечное учреждение (аптека или аптечный пункт) обслуживает 2264 населения, в то время, как в конце 2005 года этот показатель составлял 3190. Заметим, что в Европейском Союзе в среднем одна аптека обслуживает 3,5 тыс. человек.

Характерными в этом разрезе есть регионы Украины, в которых в конце 2012 года осталось наибольшее количество киосков по сравнению с другими, в то время как обеспеченность населения аптеками и аптечными пунктами у них выше, чем в среднем по Украине.

Например, в таких областях, как Одесская и Днепропетровская нагрузка на один аптечное учреждение (аптеку или аптечный пункт) составляет соответственно 2144 и 2217 человек, что ниже среднего показателя по Украине.