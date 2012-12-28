ГАИ просит водителей игнорировать жуликов с жезлами на дороге

На автодорогах Киевской области появились незаконные посты, так называемой экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Киевской области.

Мошенники на собственных автомобилях, с использованием форменной одежды похожей на форму сотрудников милиции, с помощью предметов похожих на жезл или диск с красным светоотражателем останавливают транспортные средства. В большинстве случаев их целью становятся автомобили из других регионов Украины и автомобили с иностранными номерами, сообщает Сегодня.

"Создавая таким образом аварийные ситуации и заторы на дорогах, применяя моральное давление и незаконные методы, злоумышленники заставляют водителей платить за предоставление экологических карт", - говорят в милиции.

Участники дорожного движения в большинстве случаев считают, что указанные действия осуществляют работники Госавтоинспекции, особенно это касается иностранных граждан, при этом члены формирований предоставляют неправдивую информацию относительно необходимости приобретения так называемых "экологических карт".

В связи с этим Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения обращать внимание на форменную одежду людей с жезлами. В частности, у работников ГАИ есть нагрудный знак, на форменной одежде шеврон сотрудника ГАИ, а также инспектора для несения службы используют только служебный автотранспорт с соответствующим оборудованием и окраской, на котором установлены государственные номерные знаки на синем фоне.