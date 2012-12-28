Прокуратура требует наказать милиционеров, допустивших рейдерский захват квартиры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

Раскрыта схема, по которой квартира по ул. Б. Житомирская, 23, была отчуждена и передана в собственность посторонним лицам. В частности, злоумышленники в феврале 2012 года подали в Третейский суд Луганской области поддельные документы о коммунальных долгах семьи Нагорных.

На основании этих документов суд принял решение о переоформлении права собственности на указанное жилье на других лиц.

По словам прокурора Шевченковского района Киева Вячеслава Мармыша, в данное время решается вопрос о восстановлении жилищных прав семьи Нагорных путем предъявления исков в суд.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря прокуратурой Шевченковского района Киева начато досудебное расследование уголовного производства по обращению киевлянина Сергея Нагорного о мошенническом завладении его квартирой. (ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество).

Как выяснилось в ходе расследования уголовного производства, квартира по ул. Б.Житомирская, 23, в которой С.Нагорный проживает вместе с матерью, продана, и новые владельцы пытаются в нее вселиться. О том, что жилье принадлежит другому владельцу, С.Нагорный узнал в начале декабря. Утверждает, что своего согласия на отчуждение имущества не давал.

«Законность отчуждения квартиры проверяется следствием и будет дана правовая оценка действиям лиц, заключивших договор купли-продажи», - сказал прокурор.

В.Мармыш отметил, что прокуратура выясняет и причины принудительного помещения матери заявителя в психиатрическую больницу.

«В заявлении Сергей Нагорный сообщил, что его мать по неизвестным причинам 5 декабря медиками была отправлена в Киевскую психоневрологическую больницу №1. Основания помещения женщины в больницу и законность действий медиков нами проверяются», - отметил В.Мармыш.

Также, по его словам, прокуратура принципиально отреагировала на бездействие милиции при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту незаконного лишения свободы С.Нагорного и его матери, которых в марте этого года силой вывезли в Днепропетровскую область и удерживали в гараже.

«Мы внесли представление начальнику следственного управления киевской милиции. В представлении требуем привлечь к строгой ответственности работников Шевченковского райуправления, которые и после установления лиц, причастных к этому преступлению, не приняли надлежащих мер для привлечения их к уголовной ответственности», - сказал прокурор района.

По словам В.Мармыша, после выяснения всех обстоятельств по указанным фактам прокуратурой района будет решен вопрос о восстановлении жилищных прав семьи Нагорных.