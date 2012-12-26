Автобус Кривой Рог – Днепропетровск врезался в грузовик: есть жертвы

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, сегодня, 26 декабря, в 7.15 водитель, пассажирского автобуса «Мерседес Бенц”, следовавшего по маршруту Кривой Рог – Днепропетровск, не выбрал безопасной дистанции при объезде автомобилей, которые остановились впереди в попутном направлении, и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено».

В результате происшествия, по предварительным данным, 3 человека погибли, 7 – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские заведения.

В настоящее время проводятся следственные действия.