Автобус Кривой Рог – Днепропетровск врезался в грузовик: есть жертвы
14:50, 26 декабря 2012Общество
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В Софиевском районе Днепропетровской области на автодороге Днепропетровск – Николаев в результате столкновения маршрутки с грузовиком 3 человека погибли, 7 - госпитализированы.
Автобус выехал на встречную
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, сегодня, 26 декабря, в 7.15 водитель, пассажирского автобуса «Мерседес Бенц”, следовавшего по маршруту Кривой Рог – Днепропетровск, не выбрал безопасной дистанции при объезде автомобилей, которые остановились впереди в попутном направлении, и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено».
В результате происшествия, по предварительным данным, 3 человека погибли, 7 – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские заведения.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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