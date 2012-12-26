Завод Таруты признали банкротом

Донецкий хозяйственный суд 24 декабря 2012 года признал банкротом «Краматорский металлургический завод имени Куйбышева», принадлежащий одному из крупнейших производителей металла ”Индустриальному союзу Донбасса”, и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в системе раскрытия информации.

Согласно сообщению, также прекращены полномочия председателя Совета директоров завода Михаила Манцова.

Как сообщал УНИАН, с 21 марта 2011 года Хозсуд Донецкой области уже вводил на КМЗ процедуру санации сроком на 12 месяцев.

Ранее пресс-служба ”ИСД” сообщала, что группа завершает переговоры с международными банками о реструктуризации своей задолженности и не намерена продавать свои активы. ИСД не называет суммы своих долгов, но, по данным украинской прессы, на конец 2009 года общая задолженность корпорации составляла порядка 3 миллиардов долларов. В январе 2010 года корпорация «ИСД» сообщила о продаже своего контрольного пакета группе зарубежных инвесторов, возглавляемой российским бизнесменом, совладельцем швейцарского трейдера металлопродукции Carbofer Александром Катуниным. Кредиторы тогда говорили, что в результате сделки российский покупатель получил 50% плюс 1 акцию ИСД, а акционеры группы украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан разделили оставшийся пакет. В состав ИСД входят более 40 предприятий, в частности, на Украине (помимо Алчевского и Днепровского меткомбинатов) - Краматорский металлургический комбинат, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, в Венгрии - металлургический комбинат Dunaferr, завод DAM Steel, в Польше - Huta Czestochowа и судоверфь Stocznia Gdansk S.A. В своем заявлении ИСД также отверг предположения прессы о конфликте между своими акционерами.

Акции Индустриального союза Донбасса не котируются на рынке и группа не публикует свою финансовую отчетность. В первом квартале 2011 года Алчевский металлургический комбинат увеличил выпуск стали до 948 тыс. тонн с 867 тыс. тонн за аналогичный период 2010 года, а Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского сократил выпуск стали до 790 тыс. тонн с 798 тыс. тонн.

«Краматорский металлургический завод им. Куйбышева» специализируется на выпуске чугуна, проката и доменных ферросплавов.

Согласно финансовой отчетности предприятия, за 2010 год его непогашенный убыток возрос до 533,5 млн грн.

Контрольный пакет акций предприятия находится в собственности структур, аффилированных с корпорацией «ИСД».