Завод Таруты признали банкротом
Суд признал банкротом Краматорский металлургический завод им. Куйбышева.
Донецкий хозяйственный суд 24 декабря 2012 года признал банкротом «Краматорский металлургический завод имени Куйбышева», принадлежащий одному из крупнейших производителей металла ”Индустриальному союзу Донбасса”, и открыл ликвидационную процедуру.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в системе раскрытия информации.
Согласно сообщению, также прекращены полномочия председателя Совета директоров завода Михаила Манцова.
Как сообщал УНИАН, с 21 марта 2011 года Хозсуд Донецкой области уже вводил на КМЗ процедуру санации сроком на 12 месяцев.
Ранее пресс-служба ”ИСД” сообщала, что группа завершает переговоры с международными банками о реструктуризации своей задолженности и не намерена продавать свои активы. ИСД не называет суммы своих долгов, но, по данным украинской прессы, на конец 2009 года общая задолженность корпорации составляла порядка 3 миллиардов долларов. В январе 2010 года корпорация «ИСД» сообщила о продаже своего контрольного пакета группе зарубежных инвесторов, возглавляемой российским бизнесменом, совладельцем швейцарского трейдера металлопродукции Carbofer Александром Катуниным. Кредиторы тогда говорили, что в результате сделки российский покупатель получил 50% плюс 1 акцию ИСД, а акционеры группы украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан разделили оставшийся пакет. В состав ИСД входят более 40 предприятий, в частности, на Украине (помимо Алчевского и Днепровского меткомбинатов) - Краматорский металлургический комбинат, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, в Венгрии - металлургический комбинат Dunaferr, завод DAM Steel, в Польше - Huta Czestochowа и судоверфь Stocznia Gdansk S.A. В своем заявлении ИСД также отверг предположения прессы о конфликте между своими акционерами.
Акции Индустриального союза Донбасса не котируются на рынке и группа не публикует свою финансовую отчетность. В первом квартале 2011 года Алчевский металлургический комбинат увеличил выпуск стали до 948 тыс. тонн с 867 тыс. тонн за аналогичный период 2010 года, а Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского сократил выпуск стали до 790 тыс. тонн с 798 тыс. тонн.
«Краматорский металлургический завод им. Куйбышева» специализируется на выпуске чугуна, проката и доменных ферросплавов.
Согласно финансовой отчетности предприятия, за 2010 год его непогашенный убыток возрос до 533,5 млн грн.
Контрольный пакет акций предприятия находится в собственности структур, аффилированных с корпорацией «ИСД».