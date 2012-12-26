Ивано-Франковский облсовет настаивает на непризнании «языкового» закона

Как передает корреспондент УНИАН об этом на пресс-конференции сообщил председатель Ивано-Франковского облсовета Василий Скрипничук, отвечая на вопрос журналистов о решении Ивано-Франковского городского суда от 17 декабря, который поддержал иск руководителя Российской общины Ивано-Франковской области Александра Волкова к облсовету.

По его словам, областной совет намерен обжаловать решение Ивано-Франковского городского суда об отмене пункта решения облсовета о том, что закон «Об основах государственной языковой политики» не подлежит исполнению на территории области.

Ивано-Франковский областной совет будет отстаивать свое решение о запрещении языкового закона на территории области до тех пор, пока государство не признает, что украинцы имеют право на государственный язык – украинский, отметил он.

«Суд удовлетворил и прокуратуру, и Волкова, - сказало должностное лицо - То, что они хотели, то, что они просили, они там и написали. Оказывается, в украинском государстве можно принимать решение против украинского языка, против украинского народа, если кто-то только этого захочет».

В.Скрипничук уточнил, что облсовет готовит апелляцию на это решение Ивано-Франковского городского суда. По его словам он поручил юристам облсовета подготовить уже на следующую сессию проект решения о том, чтобы «обязать меня, как председателя областного совета, обратиться во Львовский апелляционный суд для обжалования этого всего».

Как сообщал УНИАН, 23 августа Ивано-Франковский городской совет принял заявление к Президенту Украины, Верховной Раде и Конституционному Суду Украины о непризнании Закона «Об основах государственной языковой политики». Депутаты выразили «категорическое непризнание и неповиновение принятому Верховной Радой Украины 3 июля 2012 года и подписанному Президентом Украины 8 августа 2012 года Закону «Об основах государственной языковой политики». Депутаты городского совета заявили, что языковой закон на территории Ивано-Франковска не является действующим.

16 ноября Административный суд Ивано-Франковской области начал предварительное рассмотрение дела об отмене постановления облсовета не признавать действие Закона "Об основах государственной языковой политики" на территории Прикарпатья по иску прокурора Ивано-Франковской области к областному совету.

21 ноября Административный суд на своем очередном заседании приостановил рассмотрение дела об отмене данного постановления облсовета до решения по сути аналогичного дела, которое рассматривалось в Ивано-Франковском городском суде по иску руководителя Российской общины Ивано-Франковской области Александра Волкова, поданному ранее.

27 ноября Ивано-Франковский городской суд перенес рассмотрение «языкового вопроса» по иску А.Волкова против облсовета на 17 декабря.

9 октября на внеочередной сессии облсовет отклонил протест прокурора, в котором и.о. прокурора Ивано-Франковской области Владимир Гаврюшенко требовал отменить п.1 решения облсовета, в котором сказано, что Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не подлежит исполнению на территории области.

17 декабря Ивано-Франковский городской суд поддержал иск руководителя Российской общины Ивано-Франковской области А.Волкова к облсовету.