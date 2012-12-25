Участковых инспекторов обвиняют в избиении

03:05, 25 декабря 2012
Общество
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Прокуратура г. Славутича начала уголовное производство по факту избиения участковыми инспекторами двух мужчин в г. Славутиче.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Сведения об уголовном правонарушении внесены прокурором города в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное следствие.

Проведенными следственными действиями будут выяснены все обстоятельства дела.

Также в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям работников милиции.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Киевской области.

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