На завтра синоптики обещают Украине снег

Завтра, 24 декабря, в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей Украины будет идти снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре, прибавив, что днем на крайнем западе ожидается снег с дождем, местами гололед.

На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит 15-20°, днем 7-12° мороза; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 19-24°, днем 12-17° мороза; на крайнем западе и юге ночью 10-15°, днем 0-5° мороза; в Закарпатье и на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-3° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 15-20°, днем 7-12° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 8-10° мороза.