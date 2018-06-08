Чего на самом деле добиваются коммунисты

17 октября 2007 года кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей Гмыря подал в Высший административный суд Украины исковое заявление о признании противоправными действий и бездеятельности ЦИК относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года. В заявлении Гмыря говорит о фальсификациях и неправильном установлении результатов выборов. Истец просит суд обязать ЦИК «провести повторный подсчет голосов». Ознакомиться с текстом искового заявления Сергея Гмыри можно тут . Мы попросили проанализировать текст иска одного из специалистов избирательного права, вице-президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Барабаша.

Анализ текста приводит к однозначному заключению – об отсутствии каких-либо шансов на хотя бы частичное удовлетворение этого искового заявления. При всей насыщенности иска ссылками на положения Конституции и законов Украины, международные правовые акты, юридическиобразной терминологией, он не содержит ни одного конкретного факта именно действий или бездеятельности ЦИК и именно относительно установления результатов выборов, которые, согласно иску, якобы противоправны, нет ни одной ссылки на конкретные статьи Закона «О выборах народных депутатов”. Значительная часть иска посвящена проблеме «внесения в списки избирателей отсутствующих на территории Украины граждан». Приводится масса «фактов», ссылок на документы Государственной пограничной службы, на письма Министерства внутренних дел и так далее. Однако все это не имеет никакого отношения к предмету иска, который рассматривает ВАСУ, поскольку приведены «факты» и обстоятельства никак не касающиеся действий или бездеятельности ЦИК «относительно установления результатов выборов». Речь идет лишь о гипотетических “неправильностях” в списках избирателей, которые должны были быть обжалованы в окружных и участковых избирательных комиссиях не позже 26 сентября и в местных судах не позже 27 сентября 2007 года. Рассмотрение вопросов о “неправильности” в списке избирателей на конкретном избирательном участке вообще не входит в полномочия ЦИК. Речь идет о действиях или бездеятельности органов Государственной пограничной службы, которые нужно было обжаловать в местных судах за день выборов, то есть не позже 29 сентября 2007 года.

Так же беспредметна (в отношении ЦИК и ВАСУ) и бездоказательна вторая часть иска, посвященная проблеме «массовых ошибок и неточностей в списках избирателей». Опять приводится масса «фактов» невключений, неправильных включений избирателей в разных регионах страны, ссылок на постановления Кабинета министров (которые, как указано в самом же иске, приостановлены указами Президента Украины, а, следовательно, недействительны), на письма Министерства внутренних дел и тому подобное. Но, опять же, все это не имеет никакого отношения к предмету иска к ВАСУ. Претензии могут выдвигаться органам местного самоуправления и рабочим группам, которые составляли списки избирателей, но уж никак – не к ЦИК. Еще более безосновательны «аргументы» о «подкупе голосов избирателей». Во-первых, вообще не понятно – как можно подкупать «голоса» избирателей, как сказано в исковом заявлении. Во-вторых, приведенные в иске сведения, свидетельствующие о якобы “фактах подкупа”, если и имели место, то – до дня выборов, и потому должны были быть обжалованными до дня выборов в местных судах или в соответствующей Окружной избирательной комиссии. Никакого отношения к «бездеятельности» или «противоправным действиям» ЦИК по установлению результатов выборов, а так же к предмету рассмотрения ВАСУ эти якобы факты не имеют.

В иске вообще недостает предмета обжалования по этим сведениям (если действия, то какие, если бездействие, то какое и чье, какого субъекта обжалования?).

Апофеозом безграмотных претензий к ЦИК является требование иска – обязать ЦИК «провести повторный подсчет голосов». Кстати, это единственное позитивное требование в отношении ЦИК, который вроде бы должен совершить определенные действия, что выразительно свидетельствует об осознанной необоснованности иска. Ведь в случае признания противоправной «бездеятельность» ЦИК по всему списку претензий (это 5 пунктов исковых требований) истец не предлагает никаких действий для восстановления якобы нарушенных прав избирателей путем оспариваемых действий ЦИК.

А требование «провести повторный подсчет голосов» вообще в таком виде не может быть удовлетворено даже теоретически. Во-первых, в иске не указано – какие именно голоса нужно пересчитывать (на каких избирательных участках, в каких территориальных избирательных округах) и почему именно там. А для пересчета голосов на всех избирательных участках всех округов нет никаких оснований, поскольку даже в иске приводятся «факты» нарушений (если их принять во внимание) лишь на нескольких избирательных участках. Во-вторых, в иске даже не указывается – каким образом истец считает необходимым провести повторный подсчет – кто, в какой срок, по какой процедуре (ЦИК, «бездействие» которой обжалуется, не сможет сама перечислить голоса на 33000 избирательных участков, – это работа на несколько лет). То есть, выдвигая это требование, истец прекрасно осознавал его абсурдность и неосуществимость.

И главное, согласно закону о выборах, повторный подсчет голосов избирателей на отдельном избирательном участке проводится исключительно соответствующей Окружной избирательной комиссией при принятии документов от участковой комиссии. Основания, порядок принятия решения о повторном подсчете голосов (для каждого избирательного участка – отдельно) и процедура его проведения четко определены статьей 92 закона. Но обоснованные жалобы, подтвержденные актами о нарушении закона во время голосования и подсчета голосов на участке или при транспортировке избирательных документов в Окружную избирательную комиссии, могли быть поданы именно туда (а не в ЦИК или ВАСУ) не позже 3 октября 2007 года. ЦИК никаких полномочий по повторному подсчету голосов на избирательных участках не имеет. К тому же в законе о выборах нет такого основания для принятия решения о повторном подсчете голосов, как «признание бездействия ЦИК противоправным».

Таким образом, совершенно очевидно, что единственное требование в иске - обязать ЦИК совершить определенные действия - является надуманным и абсолютно безосновательным – лишь бы что-то требовать. Как и весь иск. Учитывая же комментарии лидеров КПУ, которые еще до начала рассмотрения заявили об отсутствии в Украине правосудия и независимости судей, и поведение истцов в суде, направленное на затягивание процесса под любыми надуманными поводами, можно однозначно утверждать: цель этого иска заключается отнюдь не в достижении соответствующего судебного решения. Истцы прекрасно осознают его реальный правовой вес и судебную перспективу. Главная цель этого иска – демонстрация своему электорату борьбы за «правду». Хотя избранные форма и способ «борьбы» вряд ли смогут убедить даже стойких сторонников партий-жалобщиков.

Александр Барабаш