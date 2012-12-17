Двое в масках ограбили ювелирный магазин в Харькове

Правоохранители установили, что двое мужчин, одетых в черные куртки и шапки с масками на лицах, вошли в помещение магазина. Один из них остался у входа, другой разбил молотком витрину, забрал изделия из золота, после чего нападающие скрылись в неизвестном направлении.

Сумма убытков, нанесенных магазину, устанавливается. Никто из работников и посетителей магазина не пострадал.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа: проводится осмотр места совершения преступления, устанавливаются и допрашиваются свидетели.