Двое в масках ограбили ювелирный магазин в Харькове
20:45, 17 декабря 2012Общество
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, разбойное нападение на ювелирный магазин в Коминтерновском районе по улице Героев Сталинграда было совершено около 17.00.
Один из нападавших остался у входа, другой разбил молотком витрину
Правоохранители установили, что двое мужчин, одетых в черные куртки и шапки с масками на лицах, вошли в помещение магазина. Один из них остался у входа, другой разбил молотком витрину, забрал изделия из золота, после чего нападающие скрылись в неизвестном направлении.
Сумма убытков, нанесенных магазину, устанавливается. Никто из работников и посетителей магазина не пострадал.
Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа: проводится осмотр места совершения преступления, устанавливаются и допрашиваются свидетели.
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