Грабителя с игрушечным пистолетом посадили на 5 лет

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

По данным прокуратуры, в январе 2009 года с игрушечным пистолетом преступник ограбил ЧП «Вегас», вынудив под угрозой оружия, которое казалось настоящим, отдать всю выручку.

В октябре того же года он вечером напал на женщину, избил ее и пытался отобрать сумочку, однако был задержан работниками милиции.

Прокуратурой Гагаринского района Севастополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу по ч. 1 ст.187, ч. 2 ст. 186 УК Украины, возбужденное в отношении безработного жителя Севастополя, который обвиняется в осуществлении грабежа и разбойного нападения. Суд признал гражданина виновным.