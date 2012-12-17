Грабителя с игрушечным пистолетом посадили на 5 лет

18:23, 17 декабря 2012
Общество
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В Севастополе к 5 годам лишения свободы приговорен 40-летний безработный, который обвиняется в осуществлении грабежа и разбойного нападения.

Грабитель под угрозой оружия, что казалось настоящим, требовал отдать всю выручку

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

По данным прокуратуры, в январе 2009 года с игрушечным пистолетом преступник ограбил ЧП «Вегас», вынудив под угрозой оружия, которое казалось настоящим, отдать всю выручку.

В октябре того же года он вечером напал на женщину, избил ее и пытался отобрать сумочку, однако был задержан работниками милиции.

Прокуратурой Гагаринского района Севастополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу по ч. 1 ст.187, ч. 2 ст. 186 УК Украины, возбужденное в отношении безработного жителя Севастополя, который обвиняется в осуществлении грабежа и разбойного нападения. Суд признал гражданина виновным.

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