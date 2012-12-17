Против матери Оксаны Макар открыли уголовное производство
По заявлению николаевской правозащитницы Елены Кабашной открыто уголовное производство по обвинению матери Оксаны Макар.
На основании заявления николаевской правозащитницы Елены Кабашной Жовтневый райотдел Николаевской области открыл уголовное производство по обвинению матери Оксаны Макар - Татьяны Суровицкой в «возможном осуществлении ею преступных действий» в отношении дочери – Оксаны Макар. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Елена Кабашная, руководитель Николаевской приемной Украинского Хельсинского Союза по правам человека, а также руководитель Николаевской областной общественной независимой женской ассоциации «Дана», от имени которой и было подано заявление.
Заявление поступило в Жовтневый райотдел 21 ноября. В настоящее время оно проверяется, проводятся следственные действия. Об этом Елене Кабашной сообщается в письме, подписанном начальником следственного отдела Жовтневого РОВД С. Клименко.
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В ходе проверки правоохранители выясняют возможные действия Татьяны Суровицкой в отношении дочери по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 - торговля людьми или другое незаконнное соглашение о передаче человека, ст. 154 - принуждение к вступлению в половую связь, ст.166 - злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, над которым установлена опека, ст. 302 - создание или содержание притонов и сводничество, ст.303 - сутенерство и привлечение лица к занятием проституцией.
Как пояснила Елена Кабашная, Суровицкая фактически дала согласие на передачу Оксаны в сексуальное рабство, не занималась ее воспитанием и способствовала произошедшей затем трагедии.
«Суровицкая виновата в том, что произошло с Оксаной, - считает Елена Кабашная. – Она не занималась дочерью, относилась к ней наплевательски, ведь девочка скиталась неизвестно, где, неизвестно, чем занималась. Она не научила Оксану, как нужно себя вести с мужчинами».
Елена Кабашная добавила, что организация «Дана» обратилась в райотдел для расследования всех фактов, чтобы этим занималось именно государство. «Может быть, услышав об этих фактах, матери задумаются, как нужно обращаться с детьми, о том, что за них нужно быть ответственными. Наше общество уже дошло до крайности жестокости и насилия. Пример тому – недавнее убийство семьи судьи в Харькове».