Эксперты ожидают стабилизационного эффекта на гривну от налога на валюту

«Учитывая то, что уже само заявление о введении 10%-го сбора с продажи инвалюты стало причиной стабилизации валютного рынка в последние месяцы, можно спрогнозировать, что принятие соответствующего законопроекта, которое должно произойти в начале следующего года, положительно отразится на гривне в 2013-м», — считает директор аналитического департамента компании Pro Consulting Александр Соколов.



Как сообщают banki.ua, эксперт убежден, что нововведение ударит по теневому рынку экономики, в первую очередь благодаря сокращению теневых заработных плат. «Этот сбор положительный с двух сторон: он сделает невыгодным для работников предприятий получать зарплаты в конвертах и неофициальную зарплату в иностранной валюте, а работодателям — ее выплачивать», — добавляет Соколов.

Начальник отдела экономических исследований Эрсте Банка Марьян Заблоцкий считает, что сокращение указанного сбора по инициативе Национального банка с 15% до 10% нашло больше сторонников. «Компромиссным можно считать, что НБУ снизил предложенную ставку налогообложения с 15% до 10%, такое решение парламент может принять. Тем более в пользу этого говорит и рекламная кампания, которую регулятор сопровождал инициативу с налогом: она положительно повлияла на рынок, ведь через неделю после объявления инициативы банки увидели резкое снижение спроса на валюту со стороны населения. А уже под конец ноября украинцы продавали почти столько же долларов, сколько и покупали», — отмечает финансист.

При этом, по его убеждению, сбор усложнит расчеты теневым дельцам. «Сбор усложнит жизнь теневой экономике, ведь теневые экспортеры и импортеры не смогут легко обменять доллары для расчета внутри страны», — резюмирует специалист.

Как сообщалось, ранее комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 11470, предусматривающий введение сбора в Пенсионный фонд по продаже физическими лицами наличной иностранной валюты в размере 10% от суммы сделки. Этот законопроект зарегистрирован в Раде 3 декабря, автор — народный депутат Валерий Шаманов (внефракционный).