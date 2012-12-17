Нафтогаз просит ФРУ найти трейдеров для поставок газа промпредприятиям

Об этом на заседании Федерации работодателей заявили руководители «Нафтогаза Украины».

В качестве примера заместитель правления «Нафтогаза Украины» Владимир Триколич сообщил, что компании удалось заключить договор о поставках газа по цене 390 долл. за тыс. куб. м вместо 430 долл. за тыс. куб. м, предусмотренной газовым контрактом.

«Вы можете сформировать единый пул трейдеров», - сказал В.Триколич, уточнив, что НАК готов создать самые благоприятные условия для поставок газа.

Также он отметил, что «Нафтогаз» намерен отказаться от поставок газа промышленным предприятиям.

«Мы за собой оставляем население и топливно-энергетический комплекс», - сказал председатель правления НАКа Евгений Бакулин.

«Если вы найдете дешевый газ, тогда это даст и нам экономию средств», - добавил В.Триколич, уточнив, что трейдерами могут стать российские и среднеазиатские компании, а также на спотовом европейским рынке.

Одновременно «Нафтогаз Украины» заявил, что намерен продолжить поставки газа на предприятия, если им не удастся найти нового трейдера с низкой ценой.

«Если кто-то провалился (с поиском трейдера – УНИАН), то «Нафтогаз» готов продавать газ на определенный период», - отметил В.Триколич.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» готов оказать услуги по поиску трейдеров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которым разрешена либерализация рынка газа.

С 3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

По заявлению главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

С 1 ноября текущего года «Нафтогаз Украины» начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.